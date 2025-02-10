أصالة تدعم شقيقها أنس نصري و توجه له رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، فقد شاركت أصالة صور لشقيقها وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "
أخي اللي مابلاقي من قلبه القمر ولا بلاقي من لطف حديثه وأخي لمّا بيعمل شي بيكون قوام كلّ شي بيعمله حب ولطف وذكا وكتير زعلت ماكنت معك بأوّل عرض بس الجايه أنا جنبك ياروح قلب أختك مبروك ياسندي الله معك يانور عيوني ياحليوه ياشيخ الشباب كلّ التّوفيق وكلّ النجاح يامحبوب ياطيّوب ياأخي أنيس روحي ياأنّوس ياغالي جدّاً جدّاً غالي وبتعرف إنّك غالي ".
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