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سبب وفاة ملك جمال لبنان السابق حازم أبو شهلا يبكي الجميع
سبب وفاة ملك جمال لبنان السابق حازم أبو شهلا يبكي الجميع
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سبب وفاة ملك جمال لبنان السابق حازم أبو شهلا يبكي الجميع

فن

2025-02-10 | 06:07
سبب وفاة ملك جمال لبنان السابق حازم أبو شهلا يبكي الجميع
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Aljadeed
سبب وفاة ملك جمال لبنان السابق حازم أبو شهلا يبكي الجميع

في صدمة كبيرة ومفاجئة، تلقى محبو ومتابعو مسابقة ملك جمال لبنان خبراً حزيناً، حيث توفي المشترك السابق في المسابقة لعام 2021، الشاب حازم أبو شهلا، ابن بلدة العقبة في قضاء راشيا، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، تعرض حازم أبو شهلا ابن الـ 29 عاما، لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده في داخل المملكة العربية السعودية مما أدى لوفاته على الفور، فرحل في ريعان شبابه، تاركاً وراءه حزناً عميقاً في قلوب محبيه، كان شاباً طموحاً ومحبوباً، وسيظل ذكراه خالدة في قلوب كل من عرفه.
وبحسب ما يعرف عنه عدد كبير من اصدقائه ومحبيه، هو شاب طموح ومحبوب من الجميع، كان يتمتع بشخصية جذابة وحضور لافت، شارك في مسابقة ملك جمال لبنان 2021، حيث لفت الأنظار بأناقته وتألقه، كان أبو شهلا، بالإضافة إلى شغفه بالجمال والأناقة، مهندساً كهربائياً، يجمع بين الاهتمام بالمظهر والأناقة والشغف بالعلم والمعرفة.
 

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