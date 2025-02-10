تايلور سويفت في موقف محرج بسبب دونالد ترامب.. اليكم ما حصل

رغم الخسارة التي لحقت بفريقه في المباراة الكبرى، بدا أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب لديه سبب للفرح بعدما تلقى هتافات دعم خلال الـ Super Bowl في ملعب نيو أورلينز، في حين قوبلت المغنية تايلور سويفت بصافرات الاستهجان من الجماهير.



وفي التفاصيل، فخلال المواجهة التي جمعت بين كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز، شارك الرئيس لقطة شاشة على منصته "Truth Social"، مأخوذة من حساب "Libs of TikTok"، تُظهر ردود فعل الجماهير على ظهوره وظهور نجمة البوب الشهيرة.

وجاء في المنشور: "ترامب يتلقى هتافات ضخمة في السوبر بول، بينما تُقابل تايلور سويفت بصافرات الاستهجان – العالم في طريقه للتعافي".

وظهر كل من ترامب وسويفت على الشاشة العملاقة داخل ملعب Caesars Superdome، لكن ردود الفعل الجماهيرية كانت مختلفة تمامًا؛ فبينما تعالت أصوات الجماهير بهتافات الدعم عند ظهور ترامب، جاء رد الفعل على ظهور سويفت معاكسًا تمامًا، حيث انطلقت صافرات الاستهجان من عدة جهات في المدرجات.

لكن، وكعادتها، لم تبدُ تايلور سويفت متأثرة بالأمر، بل قامت بالنظر إلى أصدقائها في المقصورة الخاصة بها، ثم وجهت للكاميرا نظرة جانبية، في لقطة أثارت الكثير من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي لحظة أخرى، التقطت الكاميرات سويفت وهي تهمس قائلة: "ماذا يجري؟"، في إشارة واضحة إلى استغرابها من رد الفعل الحاد.