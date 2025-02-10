سيف الدين سبيعي بتصريح صادم عن نظام بشار الأسد: لم يسقط بعد

#سيف_الدين_سبيعي: النظام لم يسقط بعد…لإن هادا اللي عم يصير نفس المشاهد اللي كانت تصير أثناء وجود النظام…وما عم يتم علاجها !pic.twitter.com/KJ9s2Betcj — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) February 9, 2025

وفي التفاصيل، حل سيف الدين سبيعي ضيفا على احد البرامج، إذ قال: "النظام لم يسقط بعد.. نحن لا زلنا ندور في نفس اليات النظام السابق".من هنا، قاطعته المذيعة قائلة: "بهذا الكلام كأنك تبرر اعمال القتل الانتقامية التي تحدث الان والتي يشكو منها السوريين"، ليقاطعها قائلا: "ما عم برر، منشان هيك عم قلك النظام لم يسقط بعد، لأن اللي عم يصير اليوم هو نفس المشاهد اللي كانت تصير قبل سقوط النظام".وتابع سيف الدين سبيعي: "وهذا ما يخيف العالم، لان ما يقال إنه حالات فردية تزداد يوما بعد يوم، ولا يتم علاجها او التعامل معها".