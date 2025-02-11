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نقاش بين اليسا ومعجب بسبب جنسيته السورية: عليك أن تفتخر بها!
نقاش بين اليسا ومعجب بسبب جنسيته السورية: عليك أن تفتخر بها!
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نقاش بين اليسا ومعجب بسبب جنسيته السورية: عليك أن تفتخر بها!

فن

2025-02-11 | 04:44
نقاش بين اليسا ومعجب بسبب جنسيته السورية: عليك أن تفتخر بها!
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Aljadeed
نقاش بين اليسا ومعجب بسبب جنسيته السورية: عليك أن تفتخر بها!

أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا مميزا وضخما في مسرح اوبرا دبي، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر من مختلف المناطق للاستمتاع مع نجمته المفضلة بأجمل الأوقات، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وتفاعل اليسا مع الجمهور، اذ تصدر مقطع فيديو خلال كلامها مع احد معجبيها من الجنسية السوري، والذي عرف عن نفسه وعن صديقه قائلا: "هو لبناني وانا سوري"، لترد اليسا عليه قائلة: "لازم تقول انا سوري وهو لبناني، عليك ان تفتخر بجنسيتك"، لتشير بالمقابل الى ان والدتها سورية الأصل.

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