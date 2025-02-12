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لقطات رومانسية تجمع أروى جودة مع زوجها وفستانها يحدث ضجة
لقطات رومانسية تجمع أروى جودة مع زوجها وفستانها يحدث ضجة
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لقطات رومانسية تجمع أروى جودة مع زوجها وفستانها يحدث ضجة

فن

2025-02-12 | 03:45
لقطات رومانسية تجمع أروى جودة مع زوجها وفستانها يحدث ضجة
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Aljadeed
لقطات رومانسية تجمع أروى جودة مع زوجها وفستانها يحدث ضجة

نشرت النجمة أروى جودة، مجموعة من اللقطات الرومانسية التي جمعتها مع زوجها، وتفاعل الجمهور معها في كثير من التعليقات التي عبرت عن إعجابها بهذه اللقطات التي اتسمت بالعفوية.

وتحرص النجمة الشهيرة على مشاركة جمهورها بعدد من اللقطات منذ إعلان زواجها، حيث نشرت قبل هذه اللقطات، أخرى وثقت احتفالها بعقد القران.
ومن بين اللقطات التي كانت أروى جودة قد نشرتها، مقطع فيديو، ردت فيه على مجموعة من الأسئلة الغريبة التي تلقتها بعد إعلان زواجها.
وقالت أروى جودة في رسالتها: "دول آخر ڤيديوهين.. و تاني علشان الناس اللي بتعشق الأسئلة الفرعية، زي ليه أهلها مش موجودين معاها وفين أهل العريس، بمنتهى البساطة احنا اتعاملنا مع جوازنا في وزارة العدل أنه إجراء قانوني وأننا مش محتاجين معانا غير الشهود (المستشار حسام نجم وأحمد الخواجة) وحضور أختي كان مفاجأة ليا".
وأضافت النجمة المصرية: "غير كده، لأن ميعادنا كان الساعة 8 الصبح، فصعب عليا أني أصحي والدتي بدري أوي كده ووالدي توفاه الله من سنة ونص.. ولكل اللي زعلوا أننا ما قلنالهمش، والله العظيم احنا تعاملنا مع يوم جوازنا هيكون يوم فرحنا اللي هنحتفل معاكم بيه، و زعلكم غالي جداً علينا.. ولولا ان تم تسريب صورنا من مكتب زواج الأجانب، كنا نحتفظ بالمعلومة لنفسنا".

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