المخرج مصطفى جاد يخرج عن صمته ويدافع عن أحمد حلمي بعد جدل " الصف الأول "

ردّ الملحن المصري في مقطع الفيديو مطوّل على الانتقادات الكبيرة التي طالت حلمي حول "إيفيه" أو دعابة كان الهدف منها المزاح مع زميله خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن "موسم الرياض"، لافتاً إلى أنّ حلمي مازح زملاء آخرين أيضاً، وقال: "واحد صاحبي وبيهزر معايا".

وعبر جاد في مقطع فيديو على حسابه بـ"إنستغرام"، عن استيائه الشديد وانزعاجه من الهجوم الذي طال أحمد حلمي على مدار الأيام الماضية، وكشف عن كواليس هذه اللقطة، موضحًا ما حدث بالضبط.

في مقطع الفيديو الذي نشره مصطفى جاد، قال: أنا طالع أتكلم النهارده، لسبب واحد فقط لا غير، وهو أنني لدي شهادة حق.. وشهادة الحق، لا يجوز كتمانها، ولا يُمكن التفكير للحظة في السكوت عنها.



وتابع: انتظرت طيلة الفترة الماضية، منعًا لدخولي بوابة "الترند"؛ لأني لا أحب هذا الطريق، ولا أحب من يستغلون أي شيء من أجل "الترند". أنا اسمي مصطفى جاد، أعمل كملحن منذ 2011، واشتغلت مع معظم النجوم، وعملت لدى أكبر شركات الإنتاج في العالم، وليس في الوطن العربي فقط، ولا أحب أتحدث بهذه الطريقة، ولكن الظروف حكمت.



وأضاف: أنا حابب أتكلم عن الهجوم الذي تعرّض له الفنان أحمد حلمي، وتعرض لها شخصيًا، ولكن أنا اخترت أرد غيبة الراجل المحترم.