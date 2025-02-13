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بيلا حديد لـ دونالد ترامب: فلسطين ستكون دائماً للفلسطينيين
بيلا حديد لـ دونالد ترامب: فلسطين ستكون دائماً للفلسطينيين
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بيلا حديد لـ دونالد ترامب: فلسطين ستكون دائماً للفلسطينيين

فن

2025-02-13 | 04:52
بيلا حديد لـ دونالد ترامب: فلسطين ستكون دائماً للفلسطينيين
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Aljadeed
بيلا حديد لـ دونالد ترامب: فلسطين ستكون دائماً للفلسطينيين

لم تقف عارضة الأزياء الأميركية من اصل فلسطيني بيلا حديد صامتة أمام الجدل الحاصل بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقامت بيلا بنشر صورة على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام، رفعت فيها بيدها شعار "فلسطين كانت وستبقى للفلسطينيين".
وتحدثت بيلا في تعليقها على الصورة عن عمق الجذور الفلسطينية، قائلة ما معناه: “إن الجذور في الأرض، والجذور في دمائنا، وجذور قلوبنا، وجذور الثقافة الفلسطينية، وسلالات الدم، والتاريخ، هذه جذور عميقة لا يمكن لأحد أن ينتزعها أبدًا، بغض النظر عن القوة، أو المال، أو الشخص".
كما شددت على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبدًا، وسيظل متمسكًا بحقوقه وأرضه رغم كل التحديات، مؤكدة أن الفلسطينيين يستحقون حقوق الإنسان الأساسية، والحرية في التنقل، والعيش بكرامة بعيدًا عن الخوف والاحتلال.
واختتمت بيلا رسالتها بعبارة مؤثرة فقالت: “ستكون فلسطين دائمًا ملكًا للفلسطينيين”، مرفقة إياها برمز القلب الأحمر، في رسالة واضحة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الأخيرة.

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