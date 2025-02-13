نجل بشار الاسد "حافظ الاسد" يعلن "تكويعه" !؟ تعليق صادم يتصدر الترند

وفي التفاصيل، كتب حافظ: "كثرت الإشاعات عن الأموال التي أخذناها، قيل إنها مئات المليارات من الدولارات، وقيل 200 طن من الذهب، فكل ما قيل عار عن الصحة فلم نأخذ معنا شيء كما رأيتم حتى في منزلنا هناك مقتنيات خاصة لم يسعنا الوقت لأخذها معنا فكيف ب 200 طن من الذهب ومئات المليارات من الدولارات التي هي من حق الشعب ولم يحصل هذا إطلاقاً".

وأضاف: "كل ما تم أخذه بعض من رواتب والدي ومستحقاته من اعمال كونه مواطن سوري، وبعض من أعمالنا الشخصية من مشاريع ولم نأخذها كلها وكيف وبلدنا يعيش حالة اختناق اقتصادي لم يكن هناك القدر الكافي من المال الذي تداولته وسائل الإعلام وإن صح ذلك فهو من حق الشعب إن وجد أساساً".