والدة بسمة بوسيل تتدخل وتشن هجوما حادا على هالة سرحان

خرجت والدة الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صمتها وردت على الإعلامية المصرية هالة سرحان بعد اساءة الأخيرة لـ بنات المغرب.



وفي التفاصيل، فقد قالت الوالدة من خلال فيديو مصور: ” إلى الشمطاء التي تدعى هالة سرحان التي لا تمت لللإعلاميين بصفة من تكونين ومن خول لك الحق بأن تشتمي بلدي وبنات بلدي قبل أن تتكلمي عن المغرب مضمضي فمك بالعسل .. بلد الملوك والأميرات منبت الأحرار، مشرق الأنوار.. بلد العلم والثقافة “.

وتابعت: ” اسأل عن الغربيات في شتى المجالات قبل أن تفتحي بلاعتك المتعفنة التي انتهت صلاحيتها “.

واختتمت: ” المغربية ملكة، رائدة ضفاء، دكتورة، عالمة.. ما لا تتخيلين يا جدتي”.