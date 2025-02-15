نسرين طافش تحتفل بعيد الحب برومانسية بالغة مع زوجها الجديد

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد الحب بطريقة رومانسية حيث وثقت الاجواء المميزة بنشرها مجموعة صور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.



وفي التفاصيل ظهرت نسرين طافش بالصور مرتدية فستانا احمرا مستوحا من اجواء عيد الحب حيث اظهر مفاتنها الجميلة وقوامها الرشق.

كما استعرضت نسرين باقة الورد الحمراء التي تلقتها من زوجها الجديد بهذه المناسبة يذكر ان نسرين ايضا تحتفل بعيد الحب وعيد ميلادها معا لانها من مواليد 14 شباط.