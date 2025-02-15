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اليسا ونوال الزغبي ووسام حنا يعلقون على الاحتجاجات في لبنان
اليسا ونوال الزغبي ووسام حنا يعلقون على الاحتجاجات في لبنان
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اليسا ونوال الزغبي ووسام حنا يعلقون على الاحتجاجات في لبنان

فن

2025-02-15 | 06:30
اليسا ونوال الزغبي ووسام حنا يعلقون على الاحتجاجات في لبنان
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Aljadeed
اليسا ونوال الزغبي ووسام حنا يعلقون على الاحتجاجات في لبنان

تصدر المشهد اللبناني امس حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاحتجاجات التي حصلت على طريق مطار بيروت واقفالها من قبل عدد من المحتجين، والاعتداء على عناصر من قوات اليونيفل، الامر الذي تفاعل معه عدد من النجوم اللبنانيين.

وفي التفاصيل، فالممثل اللبناني وسام حنا، الذي كان قد وصل حينها الى بيروت قادما من تركيا حيث انتهى من تصوير مسلسل "القدر"، احتجز على الطريق بسبب الاحتجاجات التي حصلت امس، حيث شارك مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، صورة توثق زحمة السير الخانقة وقطع الطرقات، مرفقا الصورة بالتعليق التالي: "الله يقطع هالليلة على خير".
اما الفنانة اللبنانية اليسا، فقد اعادت نشر فيديو يظهر شاحنة مليئة بالنفايات، حيث يقوم عدد من الشبان بإفراغها وسط الطريق لإقفاله امام السيارات، وارفقت اليسا الفيديو بتعليق قالت فيه: "عبث".
الى ذلك، عادت اليسا وكتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، قالت فيها: "موضوع فتح مطار تاني صار حتمي !!!!".
بدورها، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فنشرت عبر حسابها على منصة "اكس"، صورة تظهر عناصر من الجيش اللبناني، كُتب عليها: "جيش الوطن.. كلنا معك ودعمنا الك"، لترفق نوال الزغبي الصورة بالتعليق التالي: "لبنان أولا.. ثم أولا"، مع هاشتاغ: "لبنان .. الجيش اللبناني".
 

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