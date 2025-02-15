جاد خليفة يحقق نجاحا باهرا بـ " شو مرق ع راسي"

عاد الفنان اللبناني جاد خليفة الى الساحة الفنية بانطلاقة جديدة مع طرحه احدث اغانيه "شو مرق ع راسي" من كلمات محمد الرفاعي، الحان و توزيع سيمون فارس من اخراج محمود رمزي.



وقد حصدت الاغنية تفاعلا واسعا منذ لحظة طرحها حيث حققت حتى الساعة اكثر من 200 الف مشاهدة على يوتيوب.

وتقول كلمات الاغنية: شو في ناس وقفنا معها وطلعت ما بتستاهل عم بحسب الصدمات شو كتار وما بينعدو شكرا عللي صار ولا يوم توقعتو لو كان الجرح متل المال انا اغنى انسان بالدني تعا لقلك شو شفت وشو مرق عراسي مرق المنيح والقبيح اهلي واعز ناسي عادي جرحني بعد ما انا تعودت