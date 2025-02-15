زاف يفاجئ ستيفاني عطالله بعرض زواج في عيد الحب

وكشفت ستيفاني في الصور عن كواليس عرض زاف الزواج عليها، إذ ظهرت بمجموعة صور رومانسية معه، وكشفت عن خاتم الخطوبة، وذلك أمام البحر، مرفقة الصور بتعليق كتبت فيه: "Forever valentine "، كما كتبت تعليقا على الصور جاء فيه: "نيسان، يروح ويرجع نيسان وقلبي بيبقى حدك سهران ولآخر الزمان".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة للثنائي، وتمنوا لهما حياة سعيدة سويا.