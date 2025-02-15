زاف يفاجئ ستيفاني عطالله بعرض زواج في عيد الحب

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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على حسابها عبر انستغرام، صورة لها ظهرت فيها محاطة بورود حمراء بمناسبة عيد الحب، وارفقت الصورة بتعليق مؤثر روت من خلاله معاناتها ووجهت رسالة مؤثرة للمتابعين.
خرجت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن صمتها وعلقت على قرار سجن صديقتها الاعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات وتوجهت لـ جمهورية العراق برسالة.
عاد الفنان اللبناني جاد خليفة الى الساحة الفنية بانطلاقة جديدة مع طرحه احدث اغانيه "شو مرق ع راسي" من كلمات محمد الرفاعي، الحان و توزيع سيمون فارس من اخراج محمود رمزي.