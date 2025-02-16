سامر المصري برسالة صارمة الى الشعب السوري: وقفوا احتفالات وشكلين ما بحكي!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، تسجيلا صوتيا للممثل السوري سامر المصري، وجه من خلاله رسالة صارمة الى الشعب السوري في ظل التغييرات الجديدة التي طرأت على البلد بسقوط نظام بشار الأسد واستلام احمد الشرع الحكم في سوريا.
وفي التفاصيل، قال سامر المصري في التسجيل المتداول: "اطلعوا من ورا الكومبيوترات والتلفونات، وقفوا مهاترات، وقفوا احتفالات شوي، هلق جايي عيد الثورة منرجع منحتفل، خلي الاحتفال بمكانو".
وتابع: "انا بعرف انو الناس مش مستوعبة وبدها تنزل عالساحات وترقص وهيدا الشي جميل وضروري ومهم، بس هلق آن الأوان انو نحنا نتكاتف، كلنا ايد وحدة، وكل حدا حسب اختصاصه، لحتى نبني سوريا.. سوريا بدها شغل كتير، بدها تضافر جهود، محليا وعربيا ودوليا لحتى نختصر الزمن ببلد متل اللي منحلم فيها كلنا نحنا السوريين".
وختم رسالته بالقول: "رح ننهض بإذن الله.. وانا العقيد وشكلين ما بحكي".