سامر المصري برسالة صارمة الى الشعب السوري: وقفوا احتفالات وشكلين ما بحكي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، تسجيلا صوتيا للممثل السوري سامر المصري، وجه من خلاله رسالة صارمة الى الشعب السوري في ظل التغييرات الجديدة التي طرأت على البلد بسقوط نظام بشار الأسد واستلام احمد الشرع الحكم في سوريا.

