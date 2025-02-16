خطوبة سيلاوي تفاجئ الجميع وهوية العروس الى العلن

تصدر اسم الفنان الأردني حسام سيلاوي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأ جمهوره ومتابعيه بإعلان خطوبته على حبيبته ساندرا حلبي.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق لحظة عرض المغني الشاب الزواج على حبيبته، حيث فاجأها بمكان مزين بالكامل بالابيض، مع قلب ضخم مصنوع من الورود البيضاء، كُتب في وسطه "هل تتزوجيني؟"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم لفرحته.

هذا ونشر سيلاوي أيضاً صورة له وهو يحمل باقة كبيرة من الورود البيضاء، وظهر في صورة أخرى وهو يحتضن حبيبته ساندرا التي بدت في غاية الخجل والسعادة، في لحظات رومانسية لا تنسى اختارها الفنان الشاب في يوم الحب، وأعلن عنها بعد يوم واحد.

الجدير بالذكر ان الشابة ساندرا حلبي كانت قد شاركت سيلاوي بطولة كليب أغنيته الأخيرة "علمني أعيش"، وهما يعرفان بعضهما منذ فترة طويلة، وبدأت قصة حبهما قبل مشاركتها في الكليب.