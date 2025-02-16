ماجدة الرومي تغني على متن الطائرة ومقطع فيديو يتصدر

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A post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)
A post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)
تصدر اسم الفنان الأردني حسام سيلاوي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأ جمهوره ومتابعيه بإعلان خطوبته على حبيبته ساندرا حلبي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، تسجيلا صوتيا للممثل السوري سامر المصري، وجه من خلاله رسالة صارمة الى الشعب السوري في ظل التغييرات الجديدة التي طرأت على البلد بسقوط نظام بشار الأسد واستلام احمد الشرع الحكم في سوريا.
وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة حب مقتضبة الى حبيبها من خلال منشور عبر صفحتها على انستغرام بمناسبة يوم الحب، وهي من المرات النادرة التي تعبر فيها عن مشاعرها وتنقل جزء من حياتها الشخصية عبر السوشيال ميديا.