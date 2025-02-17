أول تعليق لـ أسماء الأسد بعد سقوط النظام: بعض المسارات لم تكن يومًا خياري

وفي التفاصيل فقد كتبت أسماء: " كل يوم جديد يحمل معه فرصة لبداية أجمل. لا شيء يبقى على حاله، والأمل هو سر الاستمرار".
ثم عادت وكتبت: "الوطن ليس مجرد مكان، بل هو شعور يسكن في القلب مهما ابتعدنا. سوريا ستظل دائمًا الحكاية الأجمل".
وتابعت: " الحياة تأخذنا في طرق لم نخطط لها، تعلمنا، تغيرنا، تفتح لنا أبوابًا لم نتخيلها يومًا. كل مرحلة تحمل درسها، وكل تغيير له معنى".
وأضافت في تغريدة اخرى: "لكل شخص مساره الخاص، وبعض المسارات لم تكن يومًا خياري. كما كنت دائمًا، أشارك هنا أفكاري بعيدًا عن أي عناوين أخرى".
واختتمت كلامها في التغريدة الأخيرة قائلة: "هناك مراحل في الحياة لا تمحى، تبقى عالقة في الذاكرة بكل تفاصيلها… هل حان الوقت لمشاركتها؟ ".
وتفاعل المتابعون مع تغريدات أسماء الأسد بطريقة ساخرة فمنهم من كتب " أكبر تكويعة"، "اللي استحوا ماتوا"، "السيدة الأخيرة" وغيرها من التعليقات.