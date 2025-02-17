أول تعليق لـ أسماء الأسد بعد سقوط النظام: بعض المسارات لم تكن يومًا خياري

شاركت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عدت تغريدات عبر حسابها الجديد في تطبيق "اكس" عبرت فيها عن شعورها تجاه الوطن.

