باسل خياط يثير الجدل بصوره الرومانسية مع زوجته.. هذا ما فعله

View this post on Instagram
A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
كشفت والدة الممثلة السورية انجي مراد والتي رحلت عن عالمنا قبل أيام عن حلم راودها قبل وفاة ابنتها بـ 40 يوما.
أثار الفنان السوري فارس ياغي موجة من التساؤلات والفضول بين جمهوره بعد نشره صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، إذ ظهر مرتديًا بدلة رسمية، وعلق عليها قائلاً "جاهزين للمفاجأة"، مضيفًا إيموجي خاتم، ما دفع المتابعين للتكهن بإمكانية ارتباطه رسميًا.
شاركت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عدت تغريدات عبر حسابها الجديد في تطبيق "اكس" عبرت فيها عن شعورها تجاه الوطن.