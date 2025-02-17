باسل خياط يثير الجدل بصوره الرومانسية مع زوجته.. هذا ما فعله

وفي التفاصيل، نشر باسل خياط مجموعة صور برفقة زوجته ناهد زيدان، حيث أطل فيها وهو يحمل باقة كبيرة من الورود الحمراء، مرفقا الصور بالعبارة التالية: "الحب لا يعني العثور على شخص يمكنك العيش معه؛ يتعلق الأمر بالعثور على شخص لا يمكنك العيش من دونه".الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بعلاقة الحب المميزة التي تربط الثنائي، الا ان البعض انتقد طريقة التصوير، فانهالت التعليقات اذ كتب احدهم: "طيب اعطيها لـ ناهد شوية attention !!! الـ ego عالي كتير"، وقال آخر: "كأنك مجبور تتصور.. لازم هي تحمل الباقة وانت ضمها ومع ابتسامة.. شكلكم طولتوا فالزواج وتعودتوا على بعض ومليتوا".