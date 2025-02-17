بطل مسلسل " القدر " الممثل السوري فارس ياغي يحدث ضجة واسعة بخبر خطوبته

أثار الفنان السوري فارس ياغي موجة من التساؤلات والفضول بين جمهوره بعد نشره صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، إذ ظهر مرتديًا بدلة رسمية، وعلق عليها قائلاً "جاهزين للمفاجأة"، مضيفًا إيموجي خاتم، ما دفع المتابعين للتكهن بإمكانية ارتباطه رسميًا.

وبينما لم يصدر فارس أي تصريح رسمي بشأن الصورة قد يكون الإعلان متعلقًا بحياته الشخصية. ومع ذلك، لم يُستبعد أن تكون اللقطة جزءًا من أحداث مسلسل "القدر"، الذي يجسد فيه فارس دورًا محوريًا إلى جانب نخبة من النجوم، مثل قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الصورة، وعلى ما يبدو وبحسب التعلقات فإن الخطوبة ستكون من "نور" الشخصية التي تجسدها الممثلة اللبنانية رزان جمال في مسلسل القدر.