حلم مرعب راود والدة الممثلة السورية انجي مراد قبل وفاتها بـ 40 يوما

وفي التفاصيل، ومن خلال فيديو مصور عبر حسابها على فيس بوك، أكدت أنها رأت ممنام أن ابنتها مرضت وتوفت ما أصابها وقتها بحالة ذعر وخوف كبيرة.

وقالت الوالدة: " قبل 40 يوم من الوفاة رأيت في المنام أنها مرضت وماتت ودفنتها فقمت مفزعة من نومي لأطمئن عليها .. كنت حاسة وقتها نفس الإحساس اللي حساه اليوم .. ربنا كان بيمهدلي إنها رح تفارقني".