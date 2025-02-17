حلم مرعب راود والدة الممثلة السورية انجي مراد قبل وفاتها بـ 40 يوما

وفي التفاصيل، ومن خلال فيديو مصور عبر حسابها على فيس بوك، أكدت أنها رأت ممنام أن ابنتها مرضت وتوفت ما أصابها وقتها بحالة ذعر وخوف كبيرة.
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أثار الفنان السوري فارس ياغي موجة من التساؤلات والفضول بين جمهوره بعد نشره صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، إذ ظهر مرتديًا بدلة رسمية، وعلق عليها قائلاً "جاهزين للمفاجأة"، مضيفًا إيموجي خاتم، ما دفع المتابعين للتكهن بإمكانية ارتباطه رسميًا.
تصدر اسم الممثل السوري باسل خياط، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشره مجموعة من الصور على حسابه عبر انستغرام، ظهر فيها برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب.
شاركت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عدت تغريدات عبر حسابها الجديد في تطبيق "اكس" عبرت فيها عن شعورها تجاه الوطن.