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الملاكمة السعودية هتان السيف باول تعليق بعد اعلان انفصالها عن عبدالله القحطاني
الملاكمة السعودية هتان السيف باول تعليق بعد اعلان انفصالها عن عبدالله القحطاني
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الملاكمة السعودية هتان السيف باول تعليق بعد اعلان انفصالها عن عبدالله القحطاني

فن

2025-02-18 | 07:32
الملاكمة السعودية هتان السيف باول تعليق بعد اعلان انفصالها عن عبدالله القحطاني
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Aljadeed
الملاكمة السعودية هتان السيف باول تعليق بعد اعلان انفصالها عن عبدالله القحطاني

أعلنت الملاكمة السعودية هتان السيف، نبأ انفصالها رسميا عن خطيبها عبدالله القحطاني، وذلك بعد أسابيع من إثارتها الجدل حول حقيقة فسخ خطوبتها، لا سيما أنها شاركت منشورًا تعلن فيه الانفصال، لتحذفه بعد ساعات.

وتوجَّهت هتان السيف عبر حسابها في منصة "إكس" لتؤكد الخبر المؤسف، بعدما تعرض عبدالله القحطاني للهجوم من جمهورها ومتابعيها، إذ رفضت التزام الصمت إزاء الإساءة التي تعرض لها.
وكشفت في تغريدتها عن السبب الذي دفعها على التراجع، وحذف منشور الانفصال، إذ أوضحت أنها لا تحب الجانب السلبي للسوشال ميديا، وكتبت: السلام عليكم قبل فترة أعلنت انفصالي عن عبدالله القحطاني، ورجعت حذفت الكلام لأني إنسانة لا أحب الجانب السلبي من السوشال ميديا.
وتابعت هتان: لكن فيه كلام كثير طلع عن عبدالله القحطاني  يمسه بطريقة سيئة، أنا إنسانة ما شفت من الرجال إلا كل خير وحق وواجب، وأنا أشهد له على ذلك، لكن النصيب بيد الله. ولم تكشف هتان عن سبب الانفصال بعد أقل من سنة على خطوبتها بعبدالله القحطاني.
 

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