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نقل أوزجان دينيز إلى المستشفى وهذه علاقة عائلته بالحادثة
نقل أوزجان دينيز إلى المستشفى وهذه علاقة عائلته بالحادثة
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نقل أوزجان دينيز إلى المستشفى وهذه علاقة عائلته بالحادثة

فن

2025-02-18 | 07:54
نقل أوزجان دينيز إلى المستشفى وهذه علاقة عائلته بالحادثة
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Aljadeed
نقل أوزجان دينيز إلى المستشفى وهذه علاقة عائلته بالحادثة

كشفت الصحافة التركية أن أوزجان دينيز تعرض لأزمة صحية خلال تصوير دوره في مسلسل "البراعم الحمراء"، وتم إيقاف التصوير واستدعاء الإسعاف.

وبعد نقله إلى المستشفى، اتضح أن النجم التركي، الذي يجسد دور الطبيب النفسي "ليفانت" في مسلسل "البراعم الحمراء"، تعرض لأزمة قلبية نتيجة الضغوطات النفسية التي يعيشها بسبب أسرته.

وأضافت المصادر أن الأطباء سمحوا لـ أوزجان بمغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل، مع الالتزام بالراحة لفترة طويلة، على أن يعود في الأيام القادمة لتركيب دعامة في القلب.

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