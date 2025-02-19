عبد المجيد عبدالله يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

أُصيب الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله بأزمة صحية مفاجئة، منعته من مواكبة التزاماته الفنية الحالية، وفق ما أعلنت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وأعلنت قناة "روتانا" عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء كل التزاماته الفنية. نسأل الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل".



وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي يوم السبت المقبل فعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ "يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية والألحان الطربية العذبة، ومجموعة من المقطوعات الكلاسيكية التي تمزج بين الماضي والحاضر.