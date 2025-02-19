نجاة ميساء مغربي من الموت وهي تعترف لأول مرة بابنها السري
تحل الفنانة المغربية ميساء مغربي، ضيفة على حلقة جديدة من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين كل اربعاء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.
وقفنا معها على 4 فصول من حياتها، والبداية كانت مع مداخلة مفاجئة من شقيقتها التي كشفت امرا عنها لأول مرة واحرجتها على الهواء. البداية كانت مع فصل الخريف حيث تحدثت ميساء عن الانكسارات والصدمات في حياتها، بدئ من الطفولة الى انفصال والديها ووفاة والدها ودخولها مجال عرض الازياء والتمثيل في حين كان حلمها مختلف تماما. تحدثت ميساء في هذه المحطة عن حياتها بين المغرب والسعودية وباريس مشددة على ايمانها بذاتها. كما تحدثت عن نظرتها للرجل بعد انفصال والديها حيث اصبحت تبحث عن صورة الوالد بشريك الحياة. علقت ميساء على حرمانها من الامومة ونجاتها من لأول مرة كاشفة معلومات صادمة عن ابن بيولوجي لها، كما تحدثت عن وفاة طليقها ووالدها وبكت على الهواء. وردت على الانتقادات التي طالتها بسبب سحب احد اعمالها واعتباره مسيئ للسعودية بسبب ترويجه للمثـ ـلية والاستخفاف بالمجتعات البدوية. وفي ختام هذا الفصل واجهت ميساء مغربي نفسها في عمر الشباب. اما في فصل الشتاء، تحدثت ميساء مغربي عن زواجها وطلاقها كاشفة لأول مرة معلومات عن ازواجها السابقين والرحلة الصعبة التي عاشتها معهم. تحدثت عن مهرها الذي بلغ 10 مليون دولار. اما في فصل الربيع، تحدثت ميساء مغربي عن ازدهاراتها الفنية في الخليج والسعودية ومصر بالاضافة الى تجربتها في الكتابة والاخراج، والبحث عن المال في الرجل والمشاهد الجريئة. وفي الصيف تحدثت ايضا في السياسة مشيرة الى انها ضد الثوارت لأنها لا تنجح ولا تولد الا خرابا، معلقة على الاحداث الاخيرة في سوريا. وتحدثت ايضا عن الخيانة مشيرة الى انها تسامح الرجل ولا تبررها للمراة. وتحدثت عن علاقتها بشعد لمجرد و دنيا بطمة وعدد من النجوم.