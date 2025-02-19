نجاة ميساء مغربي من الموت وهي تعترف لأول مرة بابنها السري

تحل الفنانة المغربية ميساء مغربي، ضيفة على حلقة جديدة من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين كل اربعاء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

