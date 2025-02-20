فيصل القاسم بهجوم لاذع على حافظ الاسد ابن بشار الاسد: أيها اللصوص

هذا الكُر ابن الكُر الفأر الفار الى موسكو ( ابن بشار الاسد) خرج علينا قبل ايام بفيديو ليخبرنا عن حساباته في منصة أكس وتليغرام. ونحن في الحقيقة نريد ان نعرف حساباتكم في البنوك الأجنبية. أنتم سرقتم ثروات سوريا على مدى نصف قرن أيها اللصوص ووضعتموها في حسابات خارج سوريا. هذا ما… pic.twitter.com/gJ6PfcPC7t — فيصل القاسم (@kasimf) February 19, 2025

وفي التفاصيل، نشر فيصل القاسم صورة لـ حافظ بشار الأسد على حسابه عبر اكس، وارفقها بالتعليق التالي: "هذا الكُر ابن الكُر الفأر الفار الى موسكو (ابن بشار الاسد) خرج علينا قبل ايام بفيديو ليخبرنا عن حساباته في منصة أكس وتليغرام. ونحن في الحقيقة نريد ان نعرف حساباتكم في البنوك الأجنبية. أنتم سرقتم ثروات سوريا على مدى نصف قرن أيها اللصوص ووضعتموها في حسابات خارج سوريا. هذا ما نريد ان نعرفه حساباتكم في البنوك وليس حساباكم على منصة أكس".