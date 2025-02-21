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وديع الشيخ يثير بلبلة واسعة بعد ظهوره مع كمية كبيرة من الدولارات
وديع الشيخ يثير بلبلة واسعة بعد ظهوره مع كمية كبيرة من الدولارات
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وديع الشيخ يثير بلبلة واسعة بعد ظهوره مع كمية كبيرة من الدولارات

فن

2025-02-21 | 05:08
وديع الشيخ يثير بلبلة واسعة بعد ظهوره مع كمية كبيرة من الدولارات
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Aljadeed
وديع الشيخ يثير بلبلة واسعة بعد ظهوره مع كمية كبيرة من الدولارات

تصدر اسم الفنان اللبناني وديع الشيخ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد نشره صورة جديدة له على حسابه عبر انستغرام، اثار من خلالها الجدل.

وفي التفاصيل، ظهر وديع في الصورة وهو يكتب عدد من الأسماء على ورقة بيضاء ويدخن السيجار، وامامه كمية كبيرة من الدولارات، الامر الذي اثار جدلا واسعا وراح المتابعون يتساءلون عن سبب الدولارات الموجودة امامه.
الا ان وديع حرص على توضيح الأمور لجمهوره، اذ ارفق الصورة بالتعليق التالي: "مع وديع.. قريبا"، حيث يستعد وديع الشيخ ليطل عبر قناة الجديد في شهر رمضان المبارك، ضمن تجربة رمضانية استثنائية بعنوان "خان زمان".
وفي لمحة أوسع عن هذا البرنامج، ولأن الجديد دائمًا سبّاقة في تقديم المحتوى الأكثر تميزًا، تنقل مشاهديها إلى أجواء "خان زمان"، الحدث الرمضاني الفريد الذي سيغيّر مفهوم الترفيه التفاعلي، حيث يعيش المتابعون في بيروت هول، أجواء عربية أصيلة مع عروض ترفيهية يومية، سوق تقليدي بتصميم قرية عربية، أنشطة تفاعلية، ألعاب للأطفال، مع تجربة فريدة يقدمها الفنان اللبناني وديع الشيخ تأخذ المشاهد في رحلة ساحرة تجمع بين الفن والأجواء الروحانية، بالإضافة للعديد من الجوائز القيمة التي ستكون في انتظار الجميع.

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