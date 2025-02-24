أهالي القنيطرة يرفضون مساعدات إسرائيلية ومكسيم خليل يتفاعل

وفي التفاصيل، وبحسب موقع «درعا 24» وفقا للمنشور الذي شاركه مكسيم خليل، فقد أجرى جيش الاحتلال إحصاءً لسكّان البلدات التي توغّل فيها، وعرض فرص عمل على الأهالي تسمح لهم بالدخول إلى الأراضي المحتلة صباحاً والعودة إلى القنيطرة مساءً، مقابل أجور أفضل من المتوفّرة في بلداتهم، كما عرضت جهات العدو على الأهالي مساعدات إغاثية وطبيّة وغذائية وقدّمت وعوداً بافتتاح مراكز طبيّة ميدانية لمعالجة المرضى.ورفض أهالي القنيطرة هذه العروض التي تحاول تطبيع التوغّل الإسرائيلي واستغلال الوضع الاقتصادي، واعتبروها إشارةً إلى نيّة العدو البقاء طويلاً في المناطق التي اقتحمتها.