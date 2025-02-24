ورد الخال تنشر قصيدة الوداع الأخيرة لوالدتها الراحلة

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A post shared by Ward El Khal 🌹⭐️🎭♍️ (@wardelkhaldrama)
A post shared by Ward El Khal 🌹⭐️🎭♍️ (@wardelkhaldrama)
احتفل الفنان السوري جورج وسوف، بعيد ميلاد مواطنه الممثل السوري عابد فهد، وذلك من خلال فيديو نشره على تطبيق "انستغرام".
في حلقة جديدة من برنامج مع رابعة على الجديد استضافت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات كلّ من الفنان علي الديك وهو أول ظهور إعلامي له بعد سقوط النظام السوري، الى جانب التيكتوكر لمى شريف والممثلة تاتيانا مرعب و خبيرة التاروت والابراج ام عبدالله الشمري.