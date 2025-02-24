ورد الخال تنشر قصيدة الوداع الأخيرة لوالدتها الراحلة

وشاركت النجمة اللبنانية صورها مع والدتها والشعر المؤثر الذي كتبته الراحلة وجاء فيه: "يستغفر الوقت غضبي أن كيف مرّ ببيتي، لم أجادله ولا رحبت به لكنه كلفحة نار أكلت الأخضر قبل الهشيم. هام بي... فودعت أمساً زاهراً وقبلت نومه في أرجائي حتى يوقظني ذاكك الربيع القديم! هل يعود الربيع من جديد؟".وأرفقت ورد الشعر والصور بتعليق توضيحي كتبت فيه: "قصيدة كتبتها مها مؤخراً كأنها الوداع…. عيدك بعد 4 ايام يا ماماتي، وجاي عيد الام ، وجاي الربيع. يا رب ارحمنا".تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع منشور النجمة اللبنانية وانهالت عليها عبارات المواساة والتعازي، وعبرو عن صدمتهم بالشعر الذي يبدو كما لو أنها تودع الحياة بكلماتها الراقية.