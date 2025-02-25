عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى برسالة مؤثرة بعد ازمته الصحية

ووجه عمرو دياب رسالة مؤثرة لـ عمرو مصطفى عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام"، إذ نشر دياب صورة تجمعه بـ مصطفى، وأرفقها بتعيلق قال فيه: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودائمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين، الذي عبّروا عن مشاعر الحب للنجمين المصريين.

وكان قد بدأ عمرو مصطفى رحلة علاجية شاقة تضمنت إجراءات طبية مكثفة، إلى جانب التزامه بنمط حياة صحي يساعده على مواجهة المرض.

وبسبب خطورة حالته، قرر الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الورم، وهي مرحلة كانت من أصعب المحطات في حياته، حيث اضطر للابتعاد عن الأضواء والتفرغ التام للعلاج.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من عمرو مصطفى أن الأخير أصيب بمرض السرطان قبل أسابيع قليلة، وأعلم المقربين منه فقط بالخبر، وأجرى عملية جراحية.