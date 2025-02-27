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اول تعليق لـ نادر صعب بعد توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت
اول تعليق لـ نادر صعب بعد توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت
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اول تعليق لـ نادر صعب بعد توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت

فن

2025-02-27 | 04:02
اول تعليق لـ نادر صعب بعد توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت
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Aljadeed
اول تعليق لـ نادر صعب بعد توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت

علق طبيب التجميل اللبناني نادر صعب على أنباء توقيف الإعلامية المصرية ريهام سعيد في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، واتهامها له بالوقوف وراء هذا الإجراء.

وقال صعب في اتصال هاتفي مع "فوشيا" إنه موجود حالياً في العاصمة العراقية بغداد، لانشغاله بالتجهيزات الخاصة بافتتاح مستشفى خاص به.
وأشار إلى أنه يترك للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ريهام سعيد، وذلك على خلفية خلافهما، عقب اتهامها له بإجراء عمليات تجميلية تسببت في تشوهات بوجهها، مما اضطرها إلى الخضوع لجراحات تصحيحية لاحقة. 
وخلال الساعات القليلة الماضية، كتبت الإعلامية المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك": من فضلكوا حد يتصل بالسفارة المصرية.. نادر صعب استخدم نفوذه وموقفني في المطار وأنا جاية أحضر الجلسة.
وتابعت: أنا مبخافش يا نادر ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان، مهما تعمل أنت دكتور شوهتني وأخطأت طبيًا.. محتاج فلوس؟.

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