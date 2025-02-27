سيلاوي يحتفل بعقد قرانه من خطيبته وسط الثلوج و فيديوهات توثق الاجواء المميزة

وفي هذه المناسبة انتشر مقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة من حفل عقد القران الذي اقيم في احد المنتجعات باعالي قمم لبنان الشامخة وسط الثلوج.كما انتشر مقطع فيديو يوثق قالب الحلوة المميز الذي كان باللون الازرق ما اضفلى لمسة خاصة مع الثلوج البيضاء المحيطة بالمكان.كما لاقى فستانها اشادة واسعة من الجمهور.