طلاق ممثلة لبنانية بعد 3 سنوات على الزواج

كشف موقع “لها” عن انفصال الفنانة اللبنانية نور صعب من زوجها توفيق حمزة، بعد زواج لم يُكمل عامه الثالث، أثمر عن ابنة وحيدة اسمها سكاي لم تبلغ عامها الثاني بعد.

