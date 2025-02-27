طلاق ممثلة لبنانية بعد 3 سنوات على الزواج
كشف موقع “لها” عن انفصال الفنانة اللبنانية نور صعب من زوجها توفيق حمزة، بعد زواج لم يُكمل عامه الثالث، أثمر عن ابنة وحيدة اسمها سكاي لم تبلغ عامها الثاني بعد.
وأكّد مصدر مطّلع في تصريحات حصرية أن الممثلة اللبنانية تنتظر انتهاء معاملات الطلاق بشكل رسمي، لإنهاء الزواج الذي تم مدنياً في تركيا عام 2022.
وابتعدت صعب عن التمثيل في الفترة الأخيرة، رغم تلقيها العديد من العروض الفنية، من أجل التفرغ لابنتها، لكنها شاركت في مجموعة من لوحات الجزء الثاني من مسلسل “ما اختلفنا”.