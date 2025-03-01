وائل رمضان يدافع عن سلاف فواخرجي وما قاله عن علاقتها بـ ماهر الاسد غير متوقع

وفي التفاصيل تداولت الصفحات تعليق نسب لـ وائل رمضان جاء فيه: “يلي في بتمو كلمة على سلاف يضبها وماهر الأسد كان صديق العائلة فقط".يذكر انه بالعودة الى صفحة وائل رمضان لم يكن موجود اي تعليق في هذا الخصوص.