وائل رمضان يدافع عن سلاف فواخرجي وما قاله عن علاقتها بـ ماهر الاسد غير متوقع
تصدر اسم المخرج والفنان وائل رمضان محركات البحث والتريند بعد ان انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة باخبار النجوم تصريح منسوب له وهو يدافع عن زوجته سلاف فواخرجي كاشفا طبيعة العلاقة التي تجمعها بـ ماهر الاسد شقيق الرئيس السابق بشار الاسد.
وفي التفاصيل تداولت الصفحات تعليق نسب لـ وائل رمضان جاء فيه: “يلي في بتمو كلمة على سلاف يضبها وماهر الأسد كان صديق العائلة فقط".
يذكر انه بالعودة الى صفحة وائل رمضان لم يكن موجود اي تعليق في هذا الخصوص.