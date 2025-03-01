وفاة والدة باسم سمرة بعد معاناة مع المرض وفيفي عبده تسانده

أعلن الفنان باسم سمرة وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر.

وكتب باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

كما ذكر: "صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله فى مسجد الصباح آخر شارع الهرم".

وحرصت فيفي عبده على مواساة باسم سمرة، حيث نشرت عبر "انستغرام" رسالة دعم له قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة الأخ والصديق والنجم باسم سمرة.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويصبر قلبك يا باسم وكل أهلها وأحبابها".

وكانت والدة الفنان باسم سمرة تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، دخلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب تصريحات سابقة لباسم سمرة.