الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" يفوز بجائزة أوسكار
فاز فيلم "لا أرض أخرى" (نو أذر لاند) بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل، اليوم الاثنين، ويعرض الفيلم حالة ألفة تنشأ بين ناشط فلسطيني وصحافي إسرائيلي وسط صراع شعبيهما في الضفة الغربية المحتلة.
ويظهر الفيلم عدرا وهو يقاوم التهجير القسري لشعبه على يد الجيش الإسرائيلي في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية. ويظهر الفيلم جنودا إسرائيليين وهم يهدمون المنازل ويطردون السكان لإنشاء منطقة تدريب عسكرية.
ويصبح عدرا صديقا لإبراهيم، لكن علاقتهما تواجه تحديات بسبب الفجوة بين ظروف معيشتهما.