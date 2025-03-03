اول ظهور لـ حمو بيكا بعد صدور حكم قضائي بسجنه

ظهر مغني المهرجانات حمو بيكا لأول مرة بعد صدور حكم حبسه لمدة عام مع النفاذ، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء في والدة الفنان المصري باسم سمرة، مساء امس الاحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وكانت قد قضت محكمة جنح قصر النيل، يوم السبت، بحبس حمو بيكا عامًا مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح أبيض في قصر النيل.



وتعود الواقعة إلى كانون الأول الماضي، حين أوقفته الشرطة في كمين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، حيث تم العثور بحوزته على “مطوتين”، وكشفت التحريات عن هروبه من تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية سابقة تتعلق بجرائم مالية، وبعد التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتاً في قضية حيازة السلاح الأبيض، لكنها أمرت بتنفيذ الأحكام السابقة الصادرة بحقه.