عودة شيماء سيف ومحمد كارتر بعد انفصالهما وهكذا أعلنا الخبر

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A post shared by mohamed Carter (@carter_moh)
A post shared by mohamed Carter (@carter_moh)
حل الممثل السوري سامر المصري ضيفا على تلفزيون العربي، حيث كشف الكثير من الأمور والصعوبات التي كانوا يواجهونها في ظل نظام بشار الأسد، كما كشف اسرار لأول مرة عن مسلسل باب الحارة الشهير الذي شارك في بطولته بشخصية "أبو شهاب".
تصدر اسم الاعلامية الكويتية مي العيدان محركات البحث والتريند بعد ان هاجمت الممثل احمد فهمي بعد تصريحه الاخير عن طلاقه من الممثلة هنا الزاهد وذلك خلال خلوله ضيفا ببرنامج المقالب رامز إيلون مصر الذي يقدمه رامز جلال.
نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد “ستوري” عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام” منشوراً غامضاً أثارت به الجدل، حيث اعتبره العديد من جمهورها رسالة مبطّنة قصدت بها شخصاً محدداً.