عودة شيماء سيف ومحمد كارتر بعد انفصالهما وهكذا أعلنا الخبر

أعلن المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، بعد انفصالهما عن بعضهما البعض بصورة رسمية خلال الشهر الماضي، إذ نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".ولقي منشور محمد كارتر تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من النجوم والمشاهير الذين عبروا عن فرحتهم بعودة الثنائي لبعضهما من جديد.