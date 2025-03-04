اول تعليق لـ محمد حماقي بعد خضوعه لعملية جراحية

ونفى حماقي الشائعات التي انتشرت حول حالته الصحية، مشيرًا إلى أن الأخبار التي تداولها البعض تنطوي على كثير من المبالغات.

وقال حماقي: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، يارب يكون شهر خير علينا كلنا. الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية".

وأوضح الفنان المصري أن العملية التي خضع لها كانت مقررة منذ مدة طويلة، مؤكدًا أنه أجرى الجراحة بنجاح وحاليًا يتعافى في منزله، فقال: "أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت".

كما وجّه رسالة شكر لجمهوره على اهتمامهم ودعواتهم، قائلًا: "شكرًا على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدًا".