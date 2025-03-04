ممثل مصري شهير يكشف عن اصابة ابنته الخطيرة بسبب "وجبة"

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء تلفزيوني تحدّث فيه المصري بصراحة عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في إنهاء عطلتهم الصيفية وعودتهم إلى القاهرة على وجه السرعة.

وتحدث ماجد المصري في لقاء تلفزيوني، عن بداية القصة حين شعرت ابنته بآلام حادة بعد تناولها الطعام، مما دفع الأسرة في البداية للاعتقاد بأنها مجرد نزلة معوية عابرة. إلا أن الأعراض تفاقمت سريعاً، ما استدعى إنهاء الإجازة والعودة إلى القاهرة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المشكلة لم تكن مجرد تسمم غذائي تقليدي، بل امتدت لتؤثر على مناعة ابنته بشكل واضح، وهو ما جعل الأطباء يتعاملون مع الحالة بحذر شديد لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

خلال حديثه، شدد ماجد المصري على أهمية تناول الطعام المنزلي كخيار أكثر أماناً، خاصة للأطفال، مشيراً إلى أن الطعام المحضَّر في المنزل يضمن جودة المكونات والنظافة، مقارنةً بالوجبات الجاهزة التي قد لا تكون معايير السلامة الغذائية فيها مضمونة بشكل كامل.