نقل اشرف زكي الى المستشفى وروجينا تكشف عن حالته الصحية

ونشرت روجينا صورة من داخل المستشفى عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام"، وعلّقت عليها بعبارات، طمأنت بها الجمهور قائلة: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف”، دون أن تكشف عن تفاصيل حالته الصحية".

وفي الصورة ظهرت يد الفنان أشرف زكي، فيما الأجهزة الطبيبة موصلة بها.