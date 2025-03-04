نقل اشرف زكي الى المستشفى وروجينا تكشف عن حالته الصحية
أعلنت الممثلة المصرية روجينا عن تعرّض زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشرت روجينا صورة من داخل المستشفى عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام"، وعلّقت عليها بعبارات، طمأنت بها الجمهور قائلة: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف”، دون أن تكشف عن تفاصيل حالته الصحية".
وفي الصورة ظهرت يد الفنان أشرف زكي، فيما الأجهزة الطبيبة موصلة بها.