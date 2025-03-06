دينا الشربيني تتعرض لجلطة مفاجئة وهذا ما كشفته

وفي التفاصيل روت دينا الشربيني معاناة والدتها مع مرض السرطان، وصدمتها برحيل والدها المفاجئ خلال يومين فقط بسبب تسمم الدم. عندما أخبرها الطبيب بوفاته، دخلت في حالة إنكار استمرت لثلاث ساعات، ولم تستوعب الأمر إلا عندما احتضنته ولم يبادلها العناق.رغم حزنها الشديد، حاولت أن تكون قوية من أجل والدتها، التي كانت تتلقى العلاج الكيميائي. لكن بعد أسبوعين فقط من وفاة والدها، تعرضت دينا لجلطة رئوية بسبب الكتمان والألم النفسي، وعاشت أصعب أسبوع في حياتها، لكنها حاولت إخفاء تعبها عن والدتها، التي رحلت بعد خمسة أشهر فقط من وفاة والدها.بعد فقدان والديها، قررت دينا الشربيني تكريس نفسها للعمل، حيث وجدت فيه وسيلة للهروب من الحزن. لكنها اعترفت بأن الفرح لم يعد كما كان، حتى في اللحظات السعيدة، لم تعد تشعر به بنفس الطريقة كما في الماضي.