انتقادات حادة لـ حسن البلام بعد اساءته في تقليد جورج وسوف

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض مشهد من مسلسل “السيرك”، حيث قام الممثل الكويتي حسن البلام بتجسيد شخصية الفنان السوري جورج وسوف بطريقة اعتبرها البعض ساخرة من وضعه الصحي.



وعبر الجمهور عن استيائه عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر أن تقليد شخص مريض بهذا الشكل ليس مادة للضحك.



كما عبر الإعلامي اللبناني نيشان على المشهد، موجهاً عتاباً للبلام على طريقته في تقديم الشخصية، حيث اعتبر أن الأمر تجاوز حدود الكوميديا إلى السخرية من المرض.



وكتب نيشان : “أستاذ حسن البلام، رمضان كريم. هذا ليس تقليدًا، بُغيَة تقديم مُحتوى كوميدي”.



وتابع: “السُّخرية مِن المرض ليس فَنًّا، والتَّقليل مِن قامَة بِحَجم جورج وسّوف ‏ليس جُرأة، الاحترام هو ما يُمَيّز الممثّل عن مُدَّعي الفَنّ، احترام مُعاناة الآخرين ثقافة، وأنت فنّان مُثَقَّف، محبّتي وتحيّاتي”.