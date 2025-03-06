فيفي عبده تسخر من رقص الفنانات في مسلسلات رمضان

وخلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، عبّرت فيفي عبده عن دهشتها من تحوّل بعض الممثلات الى راقصات على الشاشة، حيث قالت: "معرفش فيه إيه، دلوقتي الراقصات بيمثلوا، والممثلات هما اللي بيرقصوا".وأضافت فيفي عبده بطريقة ساخرة: "ليه ما يدوا العيش لخبازه؟! دول مبيرقصوش، دول جايبنلهم الذكاء الاصطناعي"، مشيرةً الى أن العديد من المشاهد التي تظهر فيها الراقصات بالمسلسلات قد لا تكون حقيقية، واستُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.