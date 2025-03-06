فيفي عبده تسخر من رقص الفنانات في مسلسلات رمضان

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
حل الممثل السوري مكسيم خليل ضيفا على بودكاست "بتوقيت دمشق"، حيث تحدث عن التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد واستلام الرئيس احمد الشرع الحكم في المرحلة الانتقالية، كما تحدث عن بداية الثورة السورية مستذكرا بعض الاحداث التي حصلت حينها.
كشفت الفنانة رنا سماحة عن تفاصيل انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، مشيرة إلى أنه في بداية الزواج حدثت أزمات بينهما تسببت في الانفصال، إلا أنهما عادا وتوقعت أن الحياة ستكمل بينهما، إلى أن وقع الانفصال النهائي، مشيرة إلى أن الفنان رامي صبري حاول التدخل لحل الأزمة بينهما.
أعلنت زوجة الفنان إحسان الترك، عن تواصل الفنان تامر حسني معها لمساعدة زوجها مادياً، قائلة: "زوجي فقد حاسة النطق وحالته تدهورت وتامر حسني اتصل بيا وقالي اللي المستشفى تقول عليه أنا هعمله"، وذلك بعد حدوث مضاعفات للفنان المصري بسبب سوء وضعه الصحي، وكان آخرها فقدانه القدرة على النطق.