رنا سماحة تكشف لاول مرة تفاصيل انفصالها: رفض الطلاق ودياً وتنازلت عن حقوقي

كشفت الفنانة رنا سماحة عن تفاصيل انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، مشيرة إلى أنه في بداية الزواج حدثت أزمات بينهما تسببت في الانفصال، إلا أنهما عادا وتوقعت أن الحياة ستكمل بينهما، إلى أن وقع الانفصال النهائي، مشيرة إلى أن الفنان رامي صبري حاول التدخل لحل الأزمة بينهما.

وكشفت رنا سماحة عن حصولها على الطلاق من خلال قضية خلع، ورداً على سبب عدم موافقة سامر أبو طالب منحها الطلاق، قالت رنا سماحة: "معرفش، رغم أن عنده نفس إحساسي أن الحياة بينا انتهت، ولم يكن متمسكاً بيا، وممكن تسألوه هو بقي، معرفش ليه مكنش عايز يطلق ودياً".



ولفتت إلى أن بعض الأسباب قد تعود إلى عدم رغبته في إعطائه حقوقها، مشيرة إلى أنه لم يكن مسؤولاً عنها مادياً خلال فترة الزواج أو عن ابنها بعد إنجابها، وحتى الآن، قائلة: "مبيصرفش عليا وعلى ابنه حتى الآن، وأنا كنت بشتغل، وتنازلت عن حقوقي، لكن ما يخص مالك ابني لن أتنازل عنه".