بشار إسماعيل برسالة حادة الى احمد الشرع: ما شبعتوا دم؟!

وفي التفاصيل، اطل بشار إسماعيل في مقطع فيديو قال فيه: "رحت انت عالساحل وشفت كم الحب من الشعب اللي هتفوا بإسمك وبإسم سوريا".وتابع بشار إسماعيل: "ولكن للأسف، اكبر كف اكله هذا الشعب هو ما حصل في الساحل السوري منذ أيام، وما جرى من جرائم".من هنا، أشار بشار إسماعيل الى انه خسر 15 من اقربائه وعائلته، محذرا بالمقابل الرئيس احمد الشرع من انقلاب عليه من قبل مؤيديه.