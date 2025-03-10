بشار إسماعيل برسالة حادة الى احمد الشرع: ما شبعتوا دم؟!
خرج الممثل السوري بشار إسماعيل عن صمته، ووجه رسالة عالية السقف الى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع، بعد الاحداث الأخيرة في الساحل السوري وتحديدا في مدينته جبله، اذ قُتل 15 من افراد عائلته وأصدقائه واقربائه بسبب التوترات الحاصلة بين الحكومة السورية وفلول نظام بشار الأسد.
وفي التفاصيل، اطل بشار إسماعيل في مقطع فيديو قال فيه: "رحت انت عالساحل وشفت كم الحب من الشعب اللي هتفوا بإسمك وبإسم سوريا".
وتابع بشار إسماعيل: "ولكن للأسف، اكبر كف اكله هذا الشعب هو ما حصل في الساحل السوري منذ أيام، وما جرى من جرائم".
من هنا، أشار بشار إسماعيل الى انه خسر 15 من اقربائه وعائلته، محذرا بالمقابل الرئيس احمد الشرع من انقلاب عليه من قبل مؤيديه.