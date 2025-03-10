بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا

وجرى اعتصام ضمن ساحة المرجة في العاصمة السورية دمشق يوم امس بتواجد العديد من الناشطين والفنانين المطالبين بإيقاف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، وكانت من ضمنهم الفنانة السورية رغدة الخطيب، التي انفعلت في وسط ساحة المرجة، مطالبة بوعي السوريين لتفادي الحالة الصعبة التي يمر بها السوريين عامة والساحل السوري خاصة.

وفي فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قالت رغدة الخطيب: "ما عاد تقولوا انتوا ونحنا، كلنا واحد، كل الدم السوري واحد، هاي تركة بشار الاسد، هاي بشار الاسد قاعد بموسكو عم يضحك علينا لا تشمتوا فينا، نحنا شعب بدو يعيش،هاي تركة بشار الاسد قاعد عم يشمت فينا ونحنا عم ندّبح، حرقنا وحرق ولادنا وحرق املاكنا، فوتة فرع فلسطين بتسوى راس ابوه، نحنا شعب واحد، متل ما في الله واحد في شعب سوري واحد".