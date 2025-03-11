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جمال سليمان عن احداث الساحل السوري : كل الممارسات الطائفية تسعد بشار الاسد
جمال سليمان عن احداث الساحل السوري : كل الممارسات الطائفية تسعد بشار الاسد
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جمال سليمان عن احداث الساحل السوري : كل الممارسات الطائفية تسعد بشار الاسد

فن

2025-03-11 | 07:42
جمال سليمان عن احداث الساحل السوري : كل الممارسات الطائفية تسعد بشار الاسد
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Aljadeed
جمال سليمان عن احداث الساحل السوري : كل الممارسات الطائفية تسعد بشار الاسد

عبّر الممثل السوري جمال سليمان عن رأيه تجاه الأحداث المأساوية الأخيرة والتي حصلت في الساحل السوري، وذلك من خلال مقابلة أجراها على قناة "DW عربية".

وحثّ سليمان الشعب السوري على نبذ خطاب الطائفية، معتبراً أن أي خطاب طائفي الآن يسعد نظام الاسد، وقال: "يجب جميعنا أن نجلس على طاولة مستديرة والطائفة العلوية جاهزة لتنخرط بالمرحلة القادمة، ولكن كل خطاب طائفي، كل تحشيد طائفي على السوشيل ميديا، كل ممارسات طائفية الآن تسعد بشار الاسد وماهر الاسد ورموز النظام القديم اللي أوغلوا بدماء السوريين".

وأضاف سليمان: "وكل حوار وكل جسور وكل مصالحة وكل بيئة جيدة لإعادة اللحمة الوطنية واعتبار أن ما جرى انتصار كلنا شركاء فيه والمستقبل لنا جميعاً على اختلاف طوائفنا، هذا يضعف حضور بشار الاسد".

وتابع:" وعلى فكرة في دروس مستفادة مما جرى يعني الجميع لازم يتأمل أنو اللي جرى جرى مأساة صعبة، الله يرحم كل الشهداء سواء من قوات حفظ النظام او الأمن أو الناس الأبرياء اللي سقطوا وقتلوا في بيوتهم ورهبت وسرقت محلاتهم، الله يرحم الجميع، لكن أعظم شيء بنقدموا للضحايا دائماً إنو ما بنخلي دمهم يروح هدر، كيف ما بنخلي دمهم يروح هدر، بإنو نحن نتعلم من الدرس لحتى هذا الشيء ما يتكرر".

 

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