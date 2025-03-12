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حسام حبيب يكشف عن لجوئه إلى طبيب نفسي بسبب شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب يكشف عن لجوئه إلى طبيب نفسي بسبب شيرين عبد الوهاب
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حسام حبيب يكشف عن لجوئه إلى طبيب نفسي بسبب شيرين عبد الوهاب

فن

2025-03-12 | 06:25
حسام حبيب يكشف عن لجوئه إلى طبيب نفسي بسبب شيرين عبد الوهاب
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Aljadeed
حسام حبيب يكشف عن لجوئه إلى طبيب نفسي بسبب شيرين عبد الوهاب

كشف الفنان المصري حسام حبيب عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بطليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنه سألها عن سبب معاملتها القاسية له.

وخلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي النهار والمحور، أوضح حسام حبيب أن شيرين بررت تصرفاتها قائلة: "لأنني أحبك وأعلم أنك الوحيد الذي سيتحملني".
الى ذلك، تحدث حسام حبيب عن لجوئه إلى طبيبته النفسية بعد ملاحظته بعض الأعراض التي يعاني منها، ليفاجأ بتشخيصه باضطراب الشخصية الحدية (BPD)، لافتا إلى أن هذا الاضطراب يجعله يخاف من فقدان العلاقات، مما يدفعه لتقديم تنازلات كبيرة، حيث قال: "الذي يخشى الانفصال يستمر في العطاء لأنه مرعوب من الفكرة، ويتحمل فوق طاقته لأنه لا يستطيع مواجهة الفقد".
هذا وكشف حسام حبيب أن اضطراب الشخصية الحدية الذي يعاني منه ناتج عن تجارب صعبة في طفولته، من بينها فقدان شخص عزيز والتفكك الأسري، مشيرًا إلى أن انفصال والديه كان له تأثير عميق عليه، مضيفا: "عندما ذهبت للطبيبة النفسية وسألتني عن الأعراض، أجبتها بأنني أعاني منها جميعًا، بل وأكثر بعارضين إضافيين".
 

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