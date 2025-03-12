محمد خير الجراح بعد قرار ضم "قسد" لمؤسسات الدولة: انا سوري وطائفتي سوري

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A post shared by M Kheir Jarrah (@mohammadkheirjarrah)
A post shared by M Kheir Jarrah (@mohammadkheirjarrah)
وجهت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص في منصة "X" رسالة مؤثرة الى جمهورها، شكرتهم فيها على تهنئتهم لها بعيد ميلادها السبعين.
حسمت الفنانة هند البلوشي خبر زواجها، وأكدت أن الشاب الذي كان بجانبها في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، في المملكة العربية السعودية، هو زوجها.
شاركت النجمة ميريام فارس متابعيها على تطبيق انستغرام بصور عائلية ممتعة خلال ذهابها لإحضار طفليها جايدن ودايف من المدرسة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.