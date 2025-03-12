محمد خير الجراح بعد قرار ضم "قسد" لمؤسسات الدولة: انا سوري وطائفتي سوري

وتعليقا على هذا الاتفاق، نشر الممثل السوري محمد خير الجراح، صورة له على حسابه عبر انستغرام، ارفقها بالتعليق التالي: "أهلنا في شرق الفرات.. مرحبا بنا بينكم".الى ذلك، اصدر محمد خير الجراح اغنية تحاكي ما يحل في سوريا، حيث قال في مستهلها: "محمد خير الجراح، انا سوري وطائفتي سوري".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنوا على كلامه واكدوا ان الشعب السوري يبقى شعبا واحدا مهما حصل.